Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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30.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,84 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,84 EUR nach oben. Bei 30,84 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189 Steyr Motors-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. 86,77 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 18,81 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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