Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Kursplus

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 31,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 31,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'936 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 45,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,253 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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