Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 31,06 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 30,64 EUR. Bei 31,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'039 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,780 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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