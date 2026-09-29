Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Steyr Motors

Die Steyr Motors-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 31,00 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,08 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 2'330 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 85,81 Prozent wieder erreichen. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 23,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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