Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 35,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,56 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 35,50 EUR. Bei 35,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'000 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 44,79 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,46 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,285 EUR aus.

Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,798 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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