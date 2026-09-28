Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag im Minus

Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 31,04 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 30,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'135 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 46,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Am 28.10.2027 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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