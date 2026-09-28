Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 32,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'462 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,780 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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