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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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28.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 30,18 EUR.

Steyr Motors
29.80 EUR -1.39%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 30,18 EUR. Bei 30,18 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29 Steyr Motors-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,03 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,780 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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