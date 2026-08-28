Steyr Motors Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Steyr Motors

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,96 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,58 EUR ein. Bei 30,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 8'347 Stück.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 92,26 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 19,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,253 EUR belaufen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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