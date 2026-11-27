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27.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,52 EUR nach oben.
Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,52 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,52 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 49,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 48,27 Prozent zulegen. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,555 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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