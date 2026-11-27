Um 16:28 Uhr sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 33,68 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 33,96 EUR. Bei 33,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4'039 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 49,70 EUR markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,57 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 34,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.03.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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