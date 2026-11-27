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27.11.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 33,80 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 33,80 EUR. Bei 33,96 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 33,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 318 Steyr Motors-Aktien gehandelt.
Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 47,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 25,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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