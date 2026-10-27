Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Steyr Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 35,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 35,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9'283 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 40,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,285 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,798 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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