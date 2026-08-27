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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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27.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag höher

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 29,26 EUR.

Steyr Motors
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Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 29,26 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 96,86 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Abschläge von 14,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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