Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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27.08.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 29,90 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 29,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 30,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15'124 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 92,64 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,25 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,780 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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