Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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27.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 29,20 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 29,64 EUR. Bei 29,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'210 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gewinne von 97,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,253 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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