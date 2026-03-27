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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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27.03.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Kurseinbussen

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 37,10 EUR abwärts.

Steyr Motors
37.40 EUR -2.35%
Kaufen Verkaufen

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 37,10 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 37,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'345 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,40 EUR erreichte der Titel am 16.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 87,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,42 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 20.05.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 19.05.2027.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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