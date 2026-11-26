Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 33,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 33,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,62 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554 Stück gehandelt.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 49,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 25,52 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,555 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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