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26.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,66 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,66 EUR nach oben. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,62 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'713 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 49,70 EUR. 47,65 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 25,61 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,210 EUR belaufen.
Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,555 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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