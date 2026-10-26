Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,42 EUR ab. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'634 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,31 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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