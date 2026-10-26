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26.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 35,42 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,42 EUR ab. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'634 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,31 Prozent würde die Steyr Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,285 EUR.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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