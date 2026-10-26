Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 35,50 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,48 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'677 Stück gehandelt.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 51,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 44,79 Prozent zulegen. Bei 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,285 EUR aus.

Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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