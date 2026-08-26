Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’614 0.5%  Bitcoin 63’343 -0.5%  Dollar 0.8052 0.0%  Öl 87.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
SF Urban-Aktie: Stabile Zahlen im Halbjahr
Suche...

Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag gesucht

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag gesucht

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Steyr Motors
29.00 EUR -1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,86 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,86 EUR aus. Mit einem Wert von 28,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 549 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 49,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Steyr Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten