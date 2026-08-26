Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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26.08.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag gesucht
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 09:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,86 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,86 EUR aus. Mit einem Wert von 28,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 549 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 49,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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