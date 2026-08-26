Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag im Aufwind

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 28,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 29,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'111 Steyr Motors-Aktien.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 57,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 98,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach unten.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,253 EUR ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Steyr Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,780 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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