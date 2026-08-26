Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors macht am Mittag Boden gut

Das Papier von Steyr Motors konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 29,04 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,14 EUR. Bei 28,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'798 Steyr Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,35 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,77 Prozent.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,253 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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