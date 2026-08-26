Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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26.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Steyr Motors konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 29,04 EUR.
Das Papier von Steyr Motors konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 29,04 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,14 EUR. Bei 28,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'798 Steyr Motors-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,60 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,35 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,77 Prozent.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,253 EUR belaufen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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