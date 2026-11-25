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25.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 33,70 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 33,70 EUR. Bei 33,92 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,92 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 63 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 47,48 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Abschläge von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen.
Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,555 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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