Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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25.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,0 Prozent auf 32,20 EUR nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 32,20 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 32,20 EUR. Mit einem Wert von 32,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'254 Stück gehandelt.
Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR an. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 44,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,24 Prozent.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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