Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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25.08.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors steigt am Dienstagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,78 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 27,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 223 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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