Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag höher

Das Papier von Steyr Motors legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 28,60 EUR. Bei 28,60 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 27,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'633 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 101,40 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 12,45 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,250 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,253 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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