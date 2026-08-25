Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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25.08.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 28,22 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,70 EUR. Bisher wurden heute 867 Steyr Motors-Aktien gehandelt.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 57,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 51,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 11,27 Prozent sinken.
Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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