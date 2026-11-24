Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 34,50 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20 Steyr Motors-Aktien.

Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 30,58 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,555 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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