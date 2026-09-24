Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 29,54 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 29,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 3'847 Aktien.

Bei 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 94,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,780 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt

Steyr-Motors-Aktie: Nach Rally nun starke Kurskorrektur