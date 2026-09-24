Steyr Motors Aktie News: Bullen treiben Steyr Motors am Donnerstagnachmittag an

Das Papier von Steyr Motors konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 17,8 Prozent auf 33,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 34,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,44 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 63'570 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 41,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Abschläge von 25,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Steyr Motors die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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