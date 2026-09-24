Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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24.09.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors bricht am Mittag nach oben aus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Steyr Motors konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 30,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 5,4 Prozent auf 30,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 31,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34'054 Steyr Motors-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,780 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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