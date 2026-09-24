Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors bricht am Mittag nach oben aus

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 5,4 Prozent auf 30,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 31,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34'054 Steyr Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,780 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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