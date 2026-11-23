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23.11.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 34,84 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 34,84 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 42,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 28,13 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,210 EUR aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,555 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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