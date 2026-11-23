Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 34,42 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,84 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'242 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 44,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,25 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,555 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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