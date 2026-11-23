|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 34,42 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 34,42 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,84 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'242 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Bei 49,70 EUR erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 44,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,25 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,555 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
|
16:29
|Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:29
|Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.11.26
|EQS-News: Management Board and Supervisory Board of Steyr Motors AG recommend acceptance of Red Cat’s purchase offer (EQS Group)
|
02.11.26
|EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG empfehlen Annahme des Erwerbsangebots von Red Cat (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-News: Steyr Motors increases revenue by 11.2% in Q3 2026 – full-year guidance confirmed (EQS Group)
Analysen zu Steyr Motors
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.