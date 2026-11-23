Um 12:28 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 33,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'533 Steyr Motors-Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 26,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 0,555 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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