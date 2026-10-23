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23.10.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,52 EUR ab.
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 35,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 35,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 474 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 44,71 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Abschläge von 29,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,285 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,798 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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