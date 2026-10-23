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23.10.2026 16:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 35,48 EUR nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 35,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25'139 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 44,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,04 EUR am 17.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 29,43 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,285 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,250 EUR je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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