|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 12:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Steyr Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,60 EUR.
Mit einem Wert von 35,60 EUR bewegte sich die Steyr Motors-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 35,60 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'827 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 29,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,285 EUR ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,798 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab
Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil
Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.