Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 35,60 EUR bewegte sich die Steyr Motors-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 35,60 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 35,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'827 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 29,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,285 EUR ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 0,798 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors-Aktie hebt nach Übernahmeangebot von Red Cat kräftig ab

Steyr Motors will erste Dividende nach IPO zahlen - Aktie stabil

Steyr Motors-Aktie trotz Rekordzielen im Minus: Konzernumbau angekündigt