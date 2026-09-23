Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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23.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,00 EUR nach.
Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 27,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 26,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,50 EUR. Zuletzt wechselten 3'186 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,33 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,26 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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