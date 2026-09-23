Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 16:28 Uhr 3,2 Prozent. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,22 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10'191 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit Abgaben von 10,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,253 EUR belaufen.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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