Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag in Grün

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 35,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 128 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 30,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,285 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Steyr Motors am 23.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,798 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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