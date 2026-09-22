Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25
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22.09.2026 09:29:00
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 28,10 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 28,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 28,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,86 EUR. Bisher wurden heute 31 Steyr Motors-Aktien gehandelt.
Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 57,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 10,89 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,253 EUR.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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