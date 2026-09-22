Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 27,28 EUR. In der Spitze büsste die Steyr Motors-Aktie bis auf 26,64 EUR ein. Mit einem Wert von 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'363 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 57,60 EUR markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 111,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,21 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,253 EUR, nach 0,250 EUR im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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