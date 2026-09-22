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22.09.2026 12:29:00

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Mittag auf rotes Terrain

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 27,06 EUR abwärts.

Steyr Motors
27.06 EUR -2.66%
Kaufen Verkaufen

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 27,06 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 27,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'353 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,86 Prozent. Bei 25,04 EUR fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,253 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,250 EUR aus.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,780 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’548.30 8.86 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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