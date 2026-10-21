Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag nordwärts

Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,30 EUR. Bei 36,36 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'392 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 52,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 45,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,285 EUR aus.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,798 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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