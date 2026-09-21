Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,00 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 28,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,00 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 219 Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 10,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,253 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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