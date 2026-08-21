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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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21.08.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Vormittag

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 27,80 EUR.

Steyr Motors
28.28 EUR 1.95%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,80 EUR abwärts. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,80 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145 Stück gehandelt.

Bei 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 107,19 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,93 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,300 EUR.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,935 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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