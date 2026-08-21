Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors stabilisiert sich am Mittag

Die Steyr Motors-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,00 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 28,54 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 27,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'376 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 105,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 10,57 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,300 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,935 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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