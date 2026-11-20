Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 34,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 142 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 25,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 38,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,210 EUR aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,555 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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